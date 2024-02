IA : Nvidia écrase tout sur son passage avec des résultats impressionnants et une année record

Nvidia a dévoilé ses résultats financiers et le groupe frappe encore très fort, au point de dépasser les attentes et d’avoir établi une année record. Le groupe est notamment porté par l’intelligence artificielle.

Nouveau record pour Nvidia

Nvidia a réalisé près de 61 milliards de dollars de chiffre d’affaires et a multiplié par six son bénéfice net, à près de 30 milliards, sur l’ensemble de son exercice annuel terminé fin janvier. De novembre à janvier, Nvidia a réalisé 22 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 12,3 milliards de bénéfice net, des résultats largement supérieurs à ses prévisions et aux attentes du marché.

Selon Jensen Huang, fondateur de Nvidia, la société « a permis l’émergence d’une nouvelle ère informatique, celle de l’IA générative, où les logiciels peuvent apprendre, comprendre et générer toutes sortes d’informations : du langage humain, des structures biologiques ou encore des univers en 3D ».

Les cartes graphiques (GPU) de Nvidia, qui étaient surtout utilisées par les joueurs jusqu’à présent, sont très utiles pour l’intelligence artificielle parce que leur puissance de calcul peut servir à traiter la quantité impressionnante de données pour les IA génératives. Et la demande ne faiblit pas. L’entreprise américaine table sur 24 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour le trimestre en cours.

Les cartes graphiques de Nvidia — comme son GPU vedette, le H100, qui vaut plusieurs dizaines de milliers de dollars pièce — alimentent les serveurs dans les centres de traitement de données spécialisés dans l’IA. Ce secteur est devenu le principal client du groupe. Les composants de Nvidia sont essentiels à l’entraînement des modèles de langage avec des montagnes de données, et servent aussi à leur application pratique, ou « inférence », quand un utilisateur formule une requête et que le modèle répond avec la suite logique de mots/pixels/sons/code la plus probable.

« Quasiment chaque fois que vous interagissez avec ChatGPT, chaque fois que vous utilisez Midjourney, chaque fois que vous générez ces incroyables vidéos avec Sora ou Runway, Nvidia fait de l’inférence », a souligné Jensen Huang. « La part de l’inférence dans notre activité a connu une croissance considérable, de l’ordre de 40% ».