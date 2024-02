Hi-Fi Rush et Sea of Thieves officiellement confirmés sur PS5

Finalement, après une grosse boulette du site LATAM de Bethesda qui a laissé fuité l’info, Xbox a préféré prendre les devants et confirmer l’information une bonne fois pour toute : le jeu de pirates multijoueurs Sea of Thieves ainsi que l’excellent jeu d’action et de rythme Hi Fi Rush seront bientôt disponibles sur PS5. Il y a même une petite surprise dans le lot puisque Grounded, précédemment annoncé aujourd’hui sur Nintendo Switch, sera lui aussi disponible sur PS5 dès le 16 avril prochain (avec le crossplay en prime PC/Xbox/Switch/PS5). Quant à la version PS5 de Hi-Fi Rush, les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui et le jeu sera disponible dès le 19 mars prochain.

Une belle séquence donc pour la plateforme PlayStation, qui après le phénomène Helldivers 2 et quasi en même temps que la sortie de Final Fantasy VII Rebirth récupère sans rien avoir demandé 3 autres bons titres de plus. Du côté de Xbox, il faudra en revanche attendre le moi de mai et Hellblade 2 pour avoir un peu de matière consistante à se mettre sous la dent. Il va être de plus en plus compliqué de justifier l’achat d’une console Xbox Series, et pour le coup, Xbox y est cette fois un peu pour beaucoup…