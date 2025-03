Wildgate : premier trailer pour le « Sea of Thieves dans l’espace »

Développé par les créateurs de Sunderfolk (un T-RPG), Wildgate semble se présenter avant toute chose comme un « Sea of Thieves dans l’espace », ce qui n’est certes pas un défaut au vu de la popularité du jeu de Rare. Édite par Dreamhaven (un éditeur fondé par Mike Morhaime, un ancien de Blizzard) et développé par Moon Shot, Wildgate pourrait bien réussir là où tant d’autres ont échoué… si les promesses du trailer sont bel et bien tenues. Le jeu consiste en une série d’affrontements entre de petits groupes de joueurs, les joutes pouvant se dérouler dans l’espace ou directement à bord de vaisseaux (vaisseaux que l’on pourra évidemment piller). A l’aide de son vaisseau, il faudra aussi explorer l’espace infini à la recherche de trésors et plus important encore s’emparer de l’Artifact avant de fuir la zone de combat via une sorte de trou de ver baptisé Wildgate.



A noter que le joueur peut incarner différents types de combattants (humains, aliens de toute sortes, etc.), sans que l’on sache encore dans quelle mesure le choix de telle ou telle race pourra influer sur les capacités en jeu. La sortie de Wildgate (uniquement sur PC pour l’instant) est prévue pour 2025, et une première session de test (sur inscription) est prévue entre les 10 et 14 avril.