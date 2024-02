Xiaomi partage plusieurs clichés impressionnants réalisés avec son prochain Xiaomi 14 Ultra

Le prochain Xiaomi 14 Ultra que Xiaomi devrait lancer la semaine prochaine lors de la MWC promet d’être une véritable « brute » en photographie. Le fabricant chinois a publié sur le site de Microblogging Weibo une série de 8 clichés réalisés avec le mobile, et nombre d’entre eux s’avèrent réellement impressionnants, comme ce cliché d’un enfant derrière un aquarium avec une zone de l’image en clair obscur, le genre même de cliché qui met souvent à rude épreuve les capteurs de smartphones. Ici, le résultats est impeccable, et à priori sans (trop) de traitement d’image pour embellir le tout. Une autre photo du reflet dans une flaque d’un homme tenant un parapluie est franchement spectaculaire, et là encore toute la difficulté consiste à bien déboucher les zones sombres tout en gardant l’aspect très lumineux de l’ensemble de l’image.

Le prochain Xiaomi 14 Ultra saura donc particulièrement bien se débrouiller en basse luminosité, un point sur lequel les mobiles du fabricant sont déjà plutôt fortiches. Les clichés publiés sont aussi accompagnés de leur fiche technique : ISO, ouverture, vitesse de déclenchement, focale, Xiaomi passe en revue une variété assez large de paramètres. Pour rappel, Leica est le partenaire de Xiaomi sur le bloc photo du Xiaomi 14 Ultra, comme cela est déjà le cas pour les deux autres modèles de cette gamme (Xiaomi 14 et Pro). Le Xiaomi 14 Ultra héritera aussi du processeur Snapdragon 8 Gen 3 et de la puce graphique Adreno 720.