Xiaomi officialise les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, ses nouveaux flagships haut de gamme

En pleine forme depuis quelques mois, Xiaomi vient de présenter sa gamme Xiaomi 14, son nouveau flagship haut de gamme décliné en deux versions, le modèle standard et le modèle Pro. Les deux modèles partagent un même processeur, le Snapdragon 8 Gen 3 et proposent jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5x ainsi qu’une unité de stockage UFS 4.0 pouvant grimper à 1 To. Afin d’éviter la surchauffe, les Xiaomi 14 et 14 Pro embarquent aussi un système de dissipation thermique par gaz liquide. La batterie du modèle standard est une 4610 mAh avec recharge filaire rapide 90W et recharge sans fil 50W, celle du modèle Pro une 4880 mAh avec recharge rapide 120W et sans fil 50W. Les deux modèles bénéficient du Wi-Fi 7 et d’un port USB-C 3.2 (plus rapide pour les transferts de données).

Un écran ultra premium

Côté écran, la technologie est la même des deux côtés, soit une dalle AMOLED C8 LTPO au taux de rafraichissement variable de 120 Hz à… 1 Hz. Le HDR10+ est de la partie, la luminosité maximale grimpe à 3000 nits, et tout ce joli monde est protégé par du verre Gorilla Glass Victus 2 pour le Xiaomi 14, et un verre encore plus résistant pour le Xiaomi 14 Pro. Pour ne rien gâcher, on trouve même un capteur d’empreintes placé sous la dalle. Les seules véritables différences entre les deux modèles concernent la taille de la dalle – un écran de 6,38 pouces pour le Xiaomi 14, de 6,73 pouces pour le Xiaomi 14 Pro – et la résolution – 2K pour le Xiaomi 14 Pro (3200 x 1440 pixels et 522 ppp) , ou 1,5K (2670 x 1200 pixels et 460 ppp) pour le Xiaomi 14 Pro.

Un bloc photo Leica sans concessions

Le bloc photo est toujours le produit d’une collaboration avec Leica. Le capteur principal est un 50 mégapixels Light Hunter de 1,31 pouce sous optique Leica Summilux avec OIS et ouverture de f/1.6 pour le Xiaomi 14 ou de f/1.42 à f/4.0 pour le Xiaomi 14 Pro. Deux autres capteurs sont proposés, soit un ultra-large de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels avec OIS. A l’avant, les deux modèles ont droit à un capteur 32 mégapixels Omnivision OV32B capable de filmer en 4K.

L’autre grosse nouveauté, qui n’est pas matérielle, c’est la présence d’Hyper OS, le système d’exploitation « maison » qui remplace la surcouche MIUI. Le Xiaomi 14 se décline en quatre coloris (noir, blanc, rose et vert roche) et démarre à 3999 yuans (environ 518 euros) pour le modèle équipé de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les versions 12 Go/256 Go et 16 Go/256 Go coûteront respectivement 4299 yuans (environ 557 euros) et 4599 yuans (environ 596 euros). Le modèle le plus premium, avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage interne coûtera pas moins de 4999 yuans (environ 650 euros). Le Xiaomi 14 Pro se décline en noir, blanc, vert et gris, et démarre au même prix environ que la version la plus haut de gamme du Xiaomi 14 soit 4999 yuans (648 euros) avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.