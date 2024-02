La prochaine Xbox sera « la plus grande avancée technique », promet Microsoft

Microsoft parle de l’avenir et plus particulièrement de la Xbox next-gen, affirmant qu’elle sera « la plus grande avancée technique jamais vue dans une génération de matériel ».

Du nouveau pour la Xbox next-gen

Le sujet a été évoqué lors du podcast Xbox aujourd’hui, où Microsoft a confirmé que quatre jeux first-party arriveront sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Sarah Bond, la présidente de Xbox, a déclaré :

Nous avons davantage d’éléments à venir. Il y a des choses passionnantes à venir dans le domaine du matériel que nous allons partager pendant les fêtes de fin d’année. Nous investissons également dans la feuille de route de la prochaine génération. Ce sur quoi nous nous concentrons, c’est sur la réalisation de la plus grande avancée technique jamais vue dans une génération de matériel, ce qui permet d’améliorer le jeu pour les joueurs et pour les créateurs et les visions qu’ils construisent.

Cette déclaration notable confirme une information qui a récemment été publiée, à savoir que Microsoft ne va pas abandonner le marché des consoles.

La future stratégie de Microsoft va être importante parce que le groupe a du mal face à Sony et Nintendo. Ces deux-là vendent davantage de PlayStation 5 et Switch. Selon des données publiées par des cabinets, Sony vend deux fois plus de PS5 que Microsoft écoule de Xbox Series. Selon les trimestres, c’est même le triple.

Pour rappel, une importante fuite a déjà révélé que Microsoft va proposer des révisions de Xbox Series X/S, et ce dès cette année. La mise à jour mid-gen de la Xbox Series X, dont le nom de code est Brooklin, est censée être plus compacte que la version originale et dépourvue de lecteur de disque, avec 2 To de stockage interne et 16 Go de RAM. Pour sa part, la révision de la Xbox Series S, dont le nom de code est Ellewood, comprendra 10 Go de mémoire vive. Les prix de ces consoles resteraient inchangés.