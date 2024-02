Xbox ne va pas abandonner le marché des consoles, promet Phil Spencer

Microsoft n’a pas l’intention d’abandonner le marché des consoles et les Xbox vont continuer d’exister. C’est ce qu’a fait savoir Phil Spencer, le responsable de la branche jeu vidéo chez Microsoft, lors d’un rendez-vous avec les employés du groupe.

Les Xbox vont rester

Il y a eu cette semaine un rendez-vous entre Phil Spencer et les employés de Microsoft travaillant sur la Xbox et les jeux vidéo de manière plus générale. « Spencer a déclaré aux employés qu’il n’était pas prévu d’arrêter la fabrication de consoles et que les Xbox continueraient à faire partie d’une stratégie impliquant plusieurs types d’appareils », rapporte la journaliste Shannon Liao.

Il y a quelques jours, une rumeur de taille a vu le jour : Microsoft veut proposer plusieurs jeux Xbox sur PlayStation 5. Les noms qui circulent sont notamment Starfield et Indiana Jones et le Cercle Ancien. Phil Spencer a (d’une certaine façon) réagi aux rumeurs en annonçant qu’il y aura la semaine prochaine une annonce publique. Le responsable indiquait : « Nous vous écoutons et nous vous entendons. Nous avons prévu un événement de mise à jour commerciale pour la semaine prochaine, au cours duquel nous avons hâte de partager avec vous plus de détails sur notre vision de l’avenir de la Xbox. Restez à l’écoute ».

Il n’a pas précisé la nature de l’annonce, mais au vu des rumeurs qui ont circulé, on se doute bien quel sera le sujet de conversation.