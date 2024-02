Podcast Xbox : 4 jeux first party Xbox arriveront bien sur les consoles concurrentes…mais pas Starfield et Indiana Jones

Malgré les rumeurs et la fureur de nombreux fans de la plateforme, le podcast Xbox a un peu accouché d’une souris. Dans une courte vidéo de 24 minutes (sans diffusion en direct) Phil Spencer, Matt Booty et Sarah Bond ont tenté d’éteindre l’incendie… avec des bouteilles d’eau. Ce que l’on sait au final : 4 jeux first party Xbox arriveront bien sur d’autres consoles (et selon les termes employés, il s’agira bien de la Switch et de la PS5), dont deux titres de grosses envergures et deux « petits » jeux (Hi-Fi Rush et Pentiment seraient ces deux titres). Le patron de la branche gaming de Microsoft a en revanche annoncé que Starfield ainsi qu’Indiana Jones et le Cercle Ancien ne faisaient pas parti de ces transfuges. Il se peut que ces titres aient été à un moment concernés par la nouvelle stratégie d’ouverture de Microsoft, mais le bad buzz généré sur les réseaux sociaux a peut-être fait réfléchir le CEO Satya Nadella (qui serait d’ailleurs à l’origine de tout ce ramdam).

Matt Booty a en revanche levé subrepticement le voile sur la stratégie de Xbox pour les années à venir, et visiblement, La firme de Edmond va courir tous les lièvres à la fois : certains jeux iront bien sur toutes les plateformes possibles (y compris sans doute les consoles de Nintendo et de Sony), d’autres jeux seront avant tout là pour le fameux « Day one » dans le Game Pass, et d’autres jeux encore seront de pures exclusivités console Xbox (et sur PC en dehors la console). Contrairement à ce qu’annonçaient certaines rumeurs, les jeux first party arriveraient toujours day one dans le Game Pass, mais le trio n’a pas été vraiment été clair sur le fait que certains jeux Besthesda et surtout Activision Blizzard pourraient ne pas atterrir sur le service. Ce serait ainsi le cas de Call of Duty, bien qu’aucune confirmation n’ait été faite à ce sujet.

Du côté de Sarah Bond, le discours était clairement plus ambigu, avec un gros rappel de la nécessité de porter les jeux des studios Xbox sur tous les écrans possibles, même si cette stratégie peut signifier que Xbox cherche avant tout à étendre son Game Pass sur d’autres plateformes et non à devenir un éditeur tiers à ses heures. Problème, sans l’accord de Sony et de Nintendo, cette volonté d’extension tout azimut repose surtout aujourd’hui sur… les ventes de consoles (qui recueillent la majorité des abonnements au Game Pass). Sarah Bond appuie aussi très lourdement sur le fait que pour le joueur lambda, le gain de l’écosystème Xbox est surtout dans le Game Pass et la qualité des fonctions de la plateforme, le terme « exclusivités » n’étant même pas prononcé par la nouvelle patronne des studios Xbox. La montagne de rumeurs accouche vraiment d’une souris…