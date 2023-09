Microsoft prépare une Series X avec un nouveau design… et sans lecteur !

C’est LE gros leak du procès qui oppose Microsoft à la FTC, et les mauvaises langues persiflent que cette fuite est destinée à faire pencher la balance du 9ème circuit en faveur du blocage du rachat d’Activision Blizzard (Xbox démontrant qu’il est à fond pour le démat, et donc pour le cloud gaming). Le document en fuite présente en effet la prochaine console de Microsoft, une Series X baptisée en interne « Brooklin » qui ne dispose plus de lecteur de disques ! Le design passe du rectangulaire au cylindrique et la console gagne en compacité. Pas de gros changements au niveau des composants, si ce n’est le « Wi-Fi plus rapide » (Wi-Fi 6E), 15% de consommation énergétique en moins et surtout, 2 To de stockage. Un nouveau modèle de Series S portant le nom de code « Ellewood » serait aussi prévu par Microsoft, mais les détails manquent encore pour le moment.

La Xbox Series X Brooklin serait proposé au prix de 499 dollars et une nouvelle manette » Sebile » l’accompagnerait fin 2024. Cette dernière serait de couleur noire et blanche et intègrerait un gyroscope ainsi qu’un moteur haptique bien plus performant, histoire sans doute de mieux concurrencer les excellentes DualSense de la PS5. Cette manette se connecterait à la Brooklin en Bluetooth 2.0 et serait aussi compatible avec les smartphones Android et iOS (là, on parle bien uniquement de cloud gaming). L’objectif de Microsoft serait bien que cette nouvelle gamme de produit finisse par remplacer la gamme actuelle de Xbox Series. Tout pour le digital en somme… On connait même les projection de ventes de Microsoft, soit entre 25 et 29 millions d’exemplaires pour le duo Ellewood/Brooklin, de quoi atteindre un parc global d’une soixantaine de millions de consoles Xbox Series d’ici 2027 (10 millions de plus que la Xbox One).