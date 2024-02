Amazon Prime Video : le Dolby Vision et Dolby Atmos nécessitent maintenant de payer un supplément

Amazon ne propose plus l’accès au Dolby Vision et au Dolby Atmos au sein de son offre standard pour Prime Video. Il faut désormais payer un supplément pour y avoir le droit.

Le Dolby Vision et Atmos deviennent une option sur Amazon Prime Video

Le changement concerne les pays où Amazon Prime Video a ajouté de la publicité dans son offre standard et requiert de payer un supplément de 2,99€/mois pour retrouver l’expérience d’origine. Il se trouve que le retrait des pubs n’est pas le seul gain pour ceux qui paient 2,99€ en plus, il y a aussi le retour du Dolby Vision et du Dolby Atmos.

4KFilme a remarqué que les programmes comme la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sont uniquement disponibles en HDR et en Dolby Digital 5.1 depuis le changement sur Amazon Prime Video, alors qu’ils étaient jusqu’à présent disponibles en Dolby Vision et en Dolby Atmos. Il s’avère que ce n’est pas un bug.

« Les fonctionnalités Dolby Vision et Dolby Atmos ne sont disponibles qu’avec l’option sans publicité, sur les titres concernés », a déclaré une porte-parole d’Amazon auprès de The Verge.

Ce scénario peut rappeler Netflix qui lui aussi fait payer d’une certaine façon cet accès. En effet, il faut obligatoirement avoir son abonnement Premium à 19,99€/mois pour en profiter. Mais pour le coup, Netflix va plus loin puisque cet abonnement est également requis pour avoir accès aux contenus en 4K. Chez Amazon, la 4K reste disponible avec l’offre standard.

Pour le moment, les publicités sur Amazon Prime Video s’affichent aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne. L’offre pour retirer les pubs est à 2,99€/mois, en plus de l’abonnement à Amazon Prime. Les prochains pays concernés seront la France, l’Italie, l’Espagne, le Mexique et l’Australie. Cela devrait se faire au printemps chez nous.