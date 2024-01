Amazon Prime Video active les publicités dans certains pays

Comme promis, Amazon Prime Video dispose désormais de publicités lorsque les utilisateurs regardent des films et des séries. Cela concerne plusieurs pays au départ, dont les États-Unis et le Canada. La France suivra prochainement.

Le début des pubs sur Amazon Prime Video

Selon la présentation d’Amazon consultée par le Wall Street Journal, la durée moyenne de la publicité par heure devrait se situer entre deux et trois minutes et demie, ce qui serait inférieur à la télévision traditionnelle (américaine) et à la plupart des autres services de streaming. Certaines publicités apparaissent avant le début d’un programme, tandis que d’autres l’interrompent.

Il est possible de supprimer les publicités et retrouver une expérience comme avant. Mais cela implique de payer 2,99$ en plus chaque fois. Le prix en euros est de 2,99€, sachant que c’est d’ores et déjà en place en Allemagne.

Au départ, les publicités sur Amazon Prime Video s’affichent aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne. Les prochains pays à les avoir seront la France, l’Italie, l’Espagne, le Mexique et l’Australie. Amazon ne communique pas encore une date précise, mais les bruits de couloirs suggèrent que ce sera pour le printemps.

Il sera intéressant de voir si ces pubs vont pousser les abonnés à se désabonner, à rester avec l’offre telle quelle ou bien à prendre l’option à 2,99€/mois. Amazon ne dit rien pour le moment. Les publicités ont fait leurs débuts le 29 janvier.