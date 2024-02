Nvidia pèse désormais (presque) autant en bourse qu’Amazon ou Google

Nvidia grimpe 4 à 4 les escaliers de la puissance économique. Le géant des cartes graphiques, aujourd’hui aussi un poids lourd incontournable dans le secteur de l’IA, affiche une santé financière absolument éblouissante, ce qui bien sûr attire énormément d’investisseurs. Le cours de bourse de Nvidia suit de près cette progression fulgurante, au point que la capitalisation de la société atteint désormais les 1731 milliards de dollars, soit dans les mêmes eaux qu’Amazon (1 771 milliards) et plus très loin de Google (1 815 milliards). Nvidia est désormais la 6ème entreprise la plus valorisée dans le monde, derrière Microsoft (+ de 3000 milliards de capitalisation), Apple (2900 milliards), Saudi Arabian, Alphabet et Amazon. Plus impressionnante encore est la progression boursière de Nvidia, dont le Corus de l’action a plus que triplé … en un an à peine !

Jensen Huang, le CEO de Nvidia

Cette course folle ne devrait pas s’arrêter de sitôt : nombre d’investisseurs et analystes anticipent un Nvidia dominant la bourse mondiale à échéance de quelques années à peine. Il faut dire que la firme de Santa Clara est désormais incontournable dans le secteur de l’IA, ses puces spécialisées étant présentes dans la majorité des fermes de serveurs des grands groupes dédiées aux LLM (modèles de langages de type ChatGPT). Le succès est tel que les processeurs de Nidia sont souvent en rupture de stock, obligeant les entreprises clients à patienter pendant parfois de longs mois avant d’être servies. L’engouement spectaculaire autour de l’IA sert donc directement les intérêts de Nvidia, et il y a fort à parier que le soufflé ne retombera pas de sitôt…