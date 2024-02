Lune : l’atterrisseur japonais SLIM s’est mis en veille (et peut-être pour toujours…)

C’était de toute façon prévu : les ingénieurs de la JAXA, l’agence spatiale japonaise, ont mis en veille l’atterrisseur SLIM avant la nuit lunaire et ses températures glaciales. Malgré sa position « cul par dessus tête », SLIM aura donc réussi à reprendre suffisamment de force (comprendre, récupérer suffisamment d’énergie solaire grâce à ses panneaux intégrés) pour scanner la surface lunaire proche grâce à la caméra multibande (MBC), commencer à analyser la composition du sol et bien sûr prendre une salve de clichés toujours saisissants quand il s’agit du satellite naturel de notre Terre. SLIM a aussi déployé sur la Lune deux petits rovers exploratoires, LEV-1 et LEV-2 (le second étant conçu par le fabricant de jouet TOMY) ainsi que le Lunar Retroreflector Array de la NASA (un système laser qui devrait faciliter les futurs atterrissages). Enfin, il ne faut pas oublier l’exploit consistant à poser SLIM sur la Lune avec une précision chirurgicale de moins de 50 mètres de la zone cible d’atterrissage.

Last night (1/31 ~ 2/1) we sent a command to switch on #SLIM’s communicator again just in case, but with no response, we confirmed SLIM had entered a dormant state. This is the last scene of the Moon taken by SLIM before dusk. #GoodAfterMoon #JAXA pic.twitter.com/V1iAUoxJFK

— 小型月着陸実証機SLIM (@SLIM_JAXA) February 1, 2024