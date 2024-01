Ingenuity : endommagé, le drone-hélico de la NASA ne volera plus sur Mars

On avait fini par le croire increvable : l’administrateur de la NASA Bill Nelson a tenu une conférence de presse pour annoncer qu’après 72 vols, le temps de la retraite était venu pour Ingenuity, le petit drone-hélicoptère initialement conçu pour 5 vols et une mission d’un mois… et qui sera finalement toujours vaillant 3 ans plus tard ! C’est d’une voix enrouée et dans une ambiance étrangement émouvante que Bill Nelson a confirmé l’arrêt des missions d’Ingenuity. L’un des rotors du petit drone-hélico est en effet sévèrement endommagé (voir l’ombre du rotor ci-dessous), au point que l’appareil en devient incontrôlable.

L’incident qui a conduit à la cassure du rotor s’est produit à la toute fin du 72ème vol : juste au moment où le drone allait toucher le sol, ce dernier a perdu le contact avec la Terre. Les ingénieurs sont parvenus à rétablir la communication quelques heures plus tard… pour constater qu’Ingenuity n’était plus en état de fonctionner. Même si le drone-hélico n’était pas loin du sol au moment de sa perte de contact, la chute a été suffisamment rude pour endommager durement le rotor composé de simple fibre de carbone.

Malgré cette fin un peu triste, la mission Ingenuity est un énorme succès pour la NASA : débarqué sur Mars par le Rover Perseverance le 18 février 2021, équipé d’un processeur de mobile pour tout « cerveau », Ingenuity a défié tous les pronostics et deviendra non seulement le premier appareil volant sur Mars (et sur une autre planète que la Terre), mais aussi et surtout un véritable symbole d’endurance, un symbole d’autant plus spectaculaire que Mars est une planète intrinsèquement « hostile » (température extrêmement basse la nuit, vents extrêmement forts, de la poussière partout). « Grâce à des missions comme Ingenuity, la NASA ouvre la voie à de futurs vols dans notre système solaire et à une exploration humaine plus intelligente et plus sûre vers Mars et au-delà », a conclu Bill Nelson à la toute fin de sa conférence de presse.