Perseverance a déposé le drone Ingenuity à la surface de Mars

C’est déjà historique, et pourtant ce n’est encore qu’un avant goût de ce qui attend les passionnés d’exploration spatiale : il y a quelques heures à peine, le rover Perseverance a déposé sur le sol martien le petit drone Ingenuity. Le drone s’est détaché du « ventre » du rover pour tomber 10 cm plus bas sur ses quatre « pattes » métalliques. Un cliché capturé par la cam du rover atteste de l’exploit.

#MarsHelicopter touchdown confirmed! Its 293 million mile (471 million km) journey aboard @NASAPersevere ended with the final drop of 4 inches (10 cm) from the rover’s belly to the surface of Mars today. Next milestone? Survive the night. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/XaBiSNebua

— NASA JPL (@NASAJPL) April 4, 2021