La NASA confirme qu’Ingenuity a survolé Mars durant 40 secondes

C’est fait, et c’est historique : la NASA vient de confirmer sur son compte twitter que son drone-robot-hélico Ingenuity avait survolé Mars durant une quarantaine de secondes. C’est la toute première fois qu’un engin terrestre survole le sol d’une autre planète à aussi basse altitude (on ne parle bien sûr pas ici des sondes en orbite). Cette réussite totale est un galop d’essai avant des vols de plus longue durée, qui permettront notamment de se renseigner un peu plus précisément sur la topographie de la zone autour du rover Perseverance. Vivement les premières images capturées par Ingenuity au dessus du sol martien !

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G

— NASA (@NASA) April 19, 2021