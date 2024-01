Elon Musk vante à nouveau les progrès d’Optimus, le robot humanoïde de Tesla

Elon Musk n’est pas peu fier des énormes progrès réalisés par Tesla avec le robot humanoïde Optimus. Le bouillant CEO a publié il y a quelques heures une nouvelle vidéo montrant un robot Optimus plier un t-shirt avec une adresse étonnante et une vitesse de réalisation plutôt convaincante pour un robot de ce type (encore au stade du prototype bien sûr). Si la démo impressionne, Elon Musk pour une fois n’en fait pas trop et s’empresse d’ajouter que cette dernière a été réalisée dans des conditions bien spécifiques : » Optimus ne peut pas aujourd’hui faire cela de façon autonome, mais il pourra certainement le faire (à l’avenir, Ndlr) en pleine autonomie et dans un environnement arbitraire (qui ne requiert pas une table fixe et une boite ne contenant qu’un seul t-shirt) ».

Important note: Optimus cannot yet do this autonomously, but certainly will be able to do this fully autonomously and in an arbitrary environment (won’t require a fixed table with box that has only one shirt)

— Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024