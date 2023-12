Optimus Gen 2 : le robot humanoïde de Tesla a fait d’énormes progrès

On se souvient encore des débuts pour le moins hésitants du premier robot humanoïde de Tesla, l’Optimus. Ce dernier peinait à se mouvoir et ressemblait alors à un vieux prototype, très loin des performances affichées par les bots de Boston Dynamics (racheté il y a quelques années par Hyundai). Tesla promettait alors de commercialiser à plus ou moins brève échéance un robot humanoïde à tout faire dont le prix ne dépasserait pas les 20 000 dollars, une annonce qui semblait alors bien peu en phase avec l’état de l’art en robotique avancée. Force est pourtant de constater que l’Optimus de seconde génération a fait d’énormes progrès. Ainsi que le dévoile le compte Tesla-Optimus sur X.

There’s a new bot in town 🤖 Check this out (until the very end)!https://t.co/duFdhwNe3K pic.twitter.com/8pbhwW0WNc — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) December 13, 2023

Optimus Gen 2 avance désormais plus rapidement (et « sereinement »), et surtout, les mouvements du haut du corps (buste, bras, mains) sont nettement plus souples, presque « naturels ». Optimus peut même désormais se saisir avec délicatesse d’objets aussi fragiles qu’un oeuf ! Le robot peut aussi s’accroupir et se relever, avec rapidité, une aisance nouvelle qui commence à ressembler à ce que l’on peut voir chez les pontes du secteur. Malgré ces progrès indéniables, on reste cependant très loin du robot à tout faire digne de la S.F. L’essentiel est cependant ailleurs : Tesla vient de prouver qu’il était capable de se diversifier dans un secteur radicalement différent de celui de l’automobile. Ce n’est pas rien.