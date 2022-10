Tesla présente son premier prototype fonctionnel de Robot Optimus

Cette fois, il ne s’agit plus d’un homme déguisé. Lors de sa conférence Tesla AI Day 2022, Elon Musk a présenté un véritable robot Optimus capable de marcher (lentement) en ligne droite, de changer de direction et de faire quelques mouvements avec le haut du corps, y compris des bras. On est encore très loin du fantasme de robot humanoïde que Musk nous avait promis il y a un an, mais en un temps aussi court entre l’annonce initiale et aujourd’hui, ce que vient de réaliser Tesla prend des airs d’exploit technologique. On notera qu’Optimus n’est relié à aucun câble, ce qui prouve que Tesla avance finalement à bon pas sur le sujet.

Conscient malgré tout des risques de déception d’une partie des observateurs – les promesses d’Elon Musk n’engagent que… vous connaissez la suite -, l’entrepeneur visionnaire a rappelé qu’Optimus restait pour l’instant une plateforme de développement, et que beaucoup restait donc à faire pour parvenir à la version 1.0 du cousin de C-3PO. Les entrailles visibles de la machine font certes moins envie que le design épuré du projet présenté en 2021, mais cet aspect « brut de décoffrage » rassure paradoxalement sur le sérieux avec lequel Tesla aborde le secteur de la robotique, sans jamais ici arrondir les angles (ce qui n’était pas le cas de la conférence d’annonce de l’Optimus).

Tesla Bot walking progress – modeled inside Autopilot sim pic.twitter.com/WCrXDFel3t — Tesla (@Tesla) October 1, 2022

Un second prototype un peu plus « habillé » a aussi été présenté, mais ce dernier ne pouvait pas marcher seul et semblait finalement encore moins abouti. Tesla part de loin, et la comparaison inévitable avec les robots agiles de Boston Dynamics s’avère ici particulièrement cruelle. Ce constat sévère mais juste ne doit pas faire oublier que la robotique s’incrit sur le temps long, et que la concrétisation réelle de l’objectif fantasmé par Musk ne pendra sans doute pas corps avant une vingtaine d’année au moins. Quant à l’objectif fixé par Tesla de vendre des millions de robots de ce type au prix de 20 000 dollars l’unité, la marche est encore plus haute… et encore plus lointaine.

La présentation d’Optimus a aussi agacé pour une toute autre raison que sa technologie encore largement perfectible : nombre d’analystes ont en effet estimé que le robot humanoïde était utilisé par Elon Musk comme un moyen de détourner l’attention des vrais problèmes. Tesla est en effet sous le coup d’une enquête du régulateur américain et peine à accoucher de la voiture électrique réellement autonome.