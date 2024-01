[CES 2024] Volkswagen va intégrer ChatGPT dans ses voitures

Volkswagen se met à l’intelligence artificielle avec l’aide d’OpenAI en annonçant l’intégration de ChatGPT dans ses voitures. L’annonce a lieu à l’occasion du CES 2024.

ChatGPT s’installe dans les voitures de Volkswagen

ChatGPT sera disponible dans toute la gamme Volkswagen dès le deuxième trimestre de 2024, y compris dans le Tiguan, la Passat et la Golf, ainsi que dans la famille de véhicules électriques ID du constructeur. Le chabot sera d’abord disponible en Europe.

Volkswagen utilise ChatGPT pour renforcer son assistant vocal embarqué afin de permettre une communication plus naturelle entre la voiture et le conducteur. Les propriétaires de véhicules peuvent utiliser le nouvel assistant vocal pour contrôler les fonctions de base, comme le chauffage et la climatisation, ou pour répondre à des questions de culture générale.

Une publicité a été mise en ligne pour montrer un exemple. Volkswagen a fait appel à l’acteur Ewan McGregor qui est à bord de la berline ID.7.

Mais pourquoi le choix de l’IA d’OpenAI pour les voitures ? « Enrichir les conversations, répondre aux questions, interagir dans un langage intuitif, recevoir des informations spécifiques au véhicule et bien plus encore, le tout en gardant les mains libres », explique le constructeur automobile allemand.

Qu’en est-il des données ? Volkswagen assure qu’OpenAI ne récupère pas vos données de conduite. La marque précise que les questions et les réponses sont « supprimées immédiatement afin de garantir le plus haut niveau possible de protection des données ».

Volkswagen dit être en mesure d’intégrer le chatbot d’OpenAI dans ses voitures grâce à Cerence, un éditeur de logiciels tiers qui réalise des intégrations de ChatGPT de « qualité automatique ». Le logiciel Cerence Chat Pro de l’entreprise améliorera l’assistant vocal du constructeur automobile afin qu’il puisse « fournir des réponses pertinentes à presque toutes les requêtes imaginables ».