Windows Mixed Reality (réalité mixte) : Microsoft mettra fin au support en novembre 2026

Microsoft donne une date précise pour la fin du support de Windows Mixed Reality, à savoir sa plateforme de réalité mixte. Ce sera le 1er novembre 2026. Le groupe avait déjà annoncé pour la première fois son abandon, c’était il y a quelques semaines. Mais il n’y avait pas une date précise à ce moment.

Sur son site, Microsoft indique :

À partir du 1er novembre 2026 pour les éditions grand public de Windows et du 1er novembre 2027 pour les éditions commerciales de Windows, Windows Mixed Reality ne sera plus disponible au téléchargement via l’application Mixed Reality Portal, Windows Mixed Reality pour SteamVR et Steam VR bêta, et nous cesserons d’en assurer le support. À ce moment-là, Windows Mixed Reality ne recevra plus de mises à jour de sécurité, de mises à jour non sécurisées, de corrections de bugs, d’assistance technique ou de mises à jour de contenu technique en ligne. Les appareils Windows Mixed Reality existants continueront à fonctionner avec Steam jusqu’à ce que les utilisateurs passent à une version de Windows qui n’inclut pas Windows Mixed Reality.