Microsoft va supprimer WordPad de Windows après 28 ans d’existence

C’est la fin de parcours pour WordPad, l’application qui a vu le jour en 1995 et qui est installée sur chaque version de Windows depuis Windows 95. Microsoft a affectivement décidé d’y mettre un terme.

« WordPad n’est plus mis à jour et sera supprimé dans une prochaine version de Windows. Nous recommandons Microsoft Word pour les documents en texte enrichi tels que .doc et .rtf et Windows Bloc-notes pour les documents en texte brut tels que .txt », indique Microsoft sur son site.

WordPad a connu d’innombrables mises à jour et changements de designs depuis sa création il y a 28 ans. Le logiciel a commencé par remplacer Microsoft Write et est devenu le programme d’édition de texte riche par défaut de Windows au début des années 2000. Il s’agissait essentiellement d’une version allégée de Microsoft Word, fournie gratuitement avec Windows.

L’application a été remaniée à plusieurs reprises, notamment lors du lancement de Windows 7, qui a mis en place l’interface utilisateur avec le ruban au niveau de la partie supérieure. Cette interface a été à nouveau mise à jour avec Windows 8 pour la rendre plus plate, mais c’est la dernière fois que WordPad a fait l’objet de modifications majeures.

WordPad va donc disparaître de Windows, mais Microsoft ne dit pas quand exactement ni quelle sera la version. Est-ce qu’il s’agira d’une future mise à jour de Windows 11 ? Ou faudra-t-il attendre Windows 12 ?