Windows 12 se prépare : une fuite d’Intel suggère une sortie en 2024

Microsoft n’a pas encore annoncé officiellement Windows 12, mais des fuites ici et là suggèrent bien que l’entreprise travaille bien sur le nouveau système d’exploitation. Une nouvelle fuite aujourd’hui est en lien avec Intel, un acteur important puisque la société collabore avec Microsoft pour notamment s’assurer que ses processeurs tournent bien avec les PC.

Dans un tweet (maintenant effacé mais repéré par VideoCardz), leaf_hobby — un leaker spécialisé dans tout ce qui touche Intel — a révélé que les futurs processeurs de 14e génération (Meteor Lake-S) prendront en charge Windows 12. Cela s’appuie sur un document interne.

Voici ce qu’indiquait le tweet :

MTL-S has additional 5.0 x4 from CPU(for M.2?)

5.0 x16

5.0 x4

4.0 x4

From CPU Direct

No AVX512

Z890 has additional 4.0 x4 from chipset, x24 Gen4 lanes total

Wi-Fi 7 debut

It says support windows 12 on OS list(?)

Now only 6P+8E and 6P+16E, 8P under dev?

That’s everything I know