Windows 11 se met à jour avec Bing (ChatGPT) et d’autres nouveautés

Microsoft annonce aujourd’hui la disponibilité d’une grosse mise à jour pour Windows 11 avec plusieurs nouveautés au programme, dont l’ajout du nouveau Bing propulsé par ChatGPT.

Windows 11 accueille Bing/ChatGPT

L’intégration de Bing dans la barre de tâche de Windows 11 est un ajout surprise, sachant que le groupe ne l’avait pas annoncé plus tôt et ne l’a pas testé avec les membres du programme Windows Insider. Une nouvelle icône Bing apparaît dans le champ de recherche de la barre des tâches et Microsoft met en évidence la nouvelle expérience de réponses par chat dans le menu déroulant de la recherche.

Pour rappel, le nouveau Bing est déjà présent dans le navigateur Microsoft Edge et dans Skype. L’ajout dans la barre de tâches de Windows 11 va permettre de toucher davantage d’utilisateurs puisque ce sera accessible à tout moment. Il est toutefois bon de noter que le nouveau Bing reste pour le moment en test et qu’il faut s’inscrire sur cette page pour y avoir le droit.

D’autres nouveautés au programme

Une autre mise à jour avec Windows 11 est le support de l’iPhone avec l’application Mobile connecté. Ainsi, il est possible d’envoyer et recevoir des messages (dont iMessage), des appels et afficher les notifications, le tout depuis son PC. Pour le coup, la nouvelle version de Mobile connecté est pour le moment disponible auprès des membres Windows Insider. Le grand public devra attendre pour en profiter.

Microsoft améliore par ailleurs son système de widgets dans Windows 11 pour inclure des options tierces de Meta et Spotify. Même l’expérience tactile dans Windows 11 est améliorée aujourd’hui grâce à une nouvelle barre des tâches optimisée pour les tablettes. Si vous disposez d’un appareil comme une Surface Pro, le fait de déconnecter un clavier va désormais réduire la barre des tâches pour la rendre plus compacte, avec une barre des tâches simplifiée conçue pour le tactile.

D’autre part, Windows 11 se dote d’un outil d’enregistrement d’écran. Il était déjà possible de faire des captures d’écran, mais il s’agissait seulement d’images. Aujourd’hui, l’outil « Capture d’écran » (qui est préinstallé) peut aussi faire des enregistrements vidéo.

Enfin, le Bloc-notes ajoute les onglets et Microsoft Teams s’améliore pour permettre aux utilisateurs de prévisualiser plus facilement leurs vidéos et d’accéder plus rapidement aux conversations.

La mise à jour de Windows 11 est disponible dès maintenant depuis Windows Update. Microsoft précise qu’il la proposera à davantage d’utilisateurs dès le 14 mars, quand la mise à jour de sécurité de mars sera disponible.