Windows 11 : Microsoft propose les onglets dans le Bloc-notes, d’abord aux testeurs

Microsoft a commencé le test pour les onglets au niveau de son application Bloc-notes sur Windows 11. L’arrivée n’est pas réellement une surprise sachant qu’un employé avait révélé par erreur l’existence de cette nouveauté. Cela remontait à la période des fêtes de fin d’année.

La prise en charge des onglets dans le Bloc-notes permet d’utiliser plusieurs fichiers dans une seule fenêtre, à l’instar de la manière dont Microsoft a implémenté les onglets dans l’Explorateur de fichiers de Windows 11. « Il existe également de nouvelles touches de raccourci clavier pour prendre en charge la gestion des onglets, ainsi que certaines améliorations de la gestion des fichiers non enregistrés, comme la génération automatique du nom du fichier/titre de l’onglet en fonction du contenu et un indicateur actualisé des modifications non enregistrées », explique Dave Grochocki, principal chef de produit chez Microsoft.

La nouveauté est pour le moment disponible auprès des testeurs qui font partie du programme Windows Insider. Il s’agit de la build 25281 de Windows 11, actuellement distribuée sur le canal Dev. Le public devra attendre quelques semaines, voire quelques mois pour en profiter avec les mises à jour traditionnelles du système d’exploitation.

La mise à jour est aussi l’occasion pour Microsoft de rafraîchir la page des paramètres graphiques dans Windows 11. Cela inclut les paramètres liés à la préférence de la carte graphique (GPU), d’Auto HDR et des optimisations pour les jeux en mode fenêtre. La page de paramètres a maintenant le design de l’interface utilisateur de Windows 11 et les paramètres ont été repensés pour les rendre un peu plus faciles à utiliser et appliquer les préférences graphiques aux jeux et aux applications.