Microsoft met un terme à Cortana, désormais remplacé par l’IA au sein de Windows

C’était annoncé et c’est désormais effectif : Microsoft a mis un terme à son assistant numérique Cortana, désormais remplacé au sein de Windows 11 par le modèle de langage d’IA basé sur GPT-4 d’OpenAI (modèles déjà intégrés au moteur de recherche Bing ou à la suite Office). L’app Cortana (disponible via la Microsoft Store) a été mise à jour il y a quelques heures, mais cette dernière n’affiche plus que le message suivant : « Cortana sous Windows en tant qu’application autonome est obsolète. » Voilà qui est direct. Microsoft se montre un peu plus dissert sur sa page support : « À partir d’août 2023, nous ne prendrons plus en charge Cortana sous Windows en tant qu’application autonome. Cependant, vous pouvez toujours accéder à de puissantes fonctionnalités de productivité dans Windows et Edge, qui ont des capacités d’IA accrues », explique Microsoft. « Nous sommes ravis de continuer à innover et à utiliser l’IA pour vous aider à travailler plus intelligemment et plus rapidement. »

Cortana continuera cependant d’exister dans les apps Outlook et Microsoft Teams, mais sous un autre nom, Microsoft Viva, et pour des tâches encore plus restreintes qu’auparavant. Microsoft pousse cependant les derniers réfractaires à se diriger vers le futur, c’est à dire les modèles de langage. Après une décennie de bons et loyaux services, Cortana a donc rejoint le cimetière des technologies déjà balayées par l’ouragan des IA-chatbots ; et ce n’est sans doute que le début…