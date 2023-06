L’application Cortana va disparaitre de Windows 10 et 11

C’était attendu. Presque dans la foulée de l’annonce de Copilot, Microsoft annonce officiellement mettre un terme à l’application Cortana pour Windows 10 et 11. L’assistant ne sera plus disponible sur les OS de Microsoft à la fin de l’année en cours. Il faut dire que Cortana, qui avait déjà été bouté des plateformes Android et iOS en 2019, ne fait pas vraiment le poids face à Copilot, un nouvel assistant boosté à ChatGPT, qui s’avère bien plus puissant et sait répondre à peu près à n’importe quel type de requêtes.

Si la fin de l’application Cortana est donc déjà programmée, l’assistant restera cependant disponible au sein d’Outlook Mobile et dans l’application Teams (y compris Teams Rooms). Le briefing quotidien de Cortana dans Outlook a été au passage rebaptisé Microsoft Viva. Microsoft ne veut pas vraiment s’appesantir sur les « restes » de Cortana et pousse même l’utilisateur Windows vers Copilot et les IA intégrées : « vous pouvez toujours accéder à de puissantes fonctionnalités de productivité dans Windows et Edge, qui ont des fonctionnalités d’IA améliorées ». Et pour ceux qui n’auraient pas compris, Microsoft rappelle les avantages de Copilote sur l’ancien assistant désormais dépassé : « Au lieu de cliquer sur l’icône Cortana et lancer l’application pour passer en mode vocal, vous pouvez désormais utiliser directement la voix et satisfaire vos besoins de productivité grâce à différents outils ».

Il n’aura donc fallu que quelques mois à Microsoft pour intégrer profondément le modèle de langage GPT à son système d’exploitation et à ses applications phares, mettant ainsi à la retraite son assistant Cortana tout juste âgé de 8 ans. Un bel exemple d’adaptation technologique rapide.