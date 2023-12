Microsoft met fin à Windows Mixed Reality, sa plateforme de réalité mixte

C’est la fin pour Windows Mixed Reality, la plateforme de réalité mixte de Microsoft. Elle sera supprimée avec une future mise à jour de Windows, comme l’annonce Microsoft.

La fin pour Windows Mixed Reality

Microsoft a dévoilé Windows Mixed Reality en 2017 pour tenter de concurrencer ses rivaux dans l’espace de réalité virtuelle, comme HTC et Oculus (qui appartient maintenant à Meta). Les premières critiques étaient positives. L’Apple Vision Pro pourrait offrir une expérience similaire lorsqu’il sera disponible au début de 2024. Mais le casque ne sera pas pour tout le monde, étant que le prix sera de 3 499$.

La plateforme de Microsoft a été adoptée par plusieurs casques, comme le HP Reverb G2 et d’autres fabriqués par des sociétés comme Acer, Asus et Samsung. L’application Windows Mixed Reality Portal permettait d’accéder à des jeux, à des expériences et à de nombreuses applications de productivité liées au travail. Cependant, il semble que le taux d’adoption n’ait pas été à la hauteur, d’où l’abandon.

Microsoft a progressivement réduit les effectifs de sa division de réalité virtuelle. Le patron du HoloLens, Alex Kipman, a quitté l’entreprise l’année dernière à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle, et la société a ensuite supprimé 10 000 emplois, dont un grand nombre concernait les employés à l’origine des projets de réalité mixte de Microsoft, y compris l’application AltspaceVR, aujourd’hui abandonnée.

Malgré cela, Microsoft continue de se concentrer sur d’autres services, comme son application Microsoft Mesh qui permettra bientôt à des collègues de se rencontrer dans un espace virtuel sans casque. La société a également commencé à permettre aux utilisateurs des casques Meta Quest d’accéder aux applications Office et à sa plateforme Xbox Cloud Gaming grâce à un partenariat avec Meta.