Alex Kipman, directeur de projet sur l’HoloLens de Microsoft, quitte son poste suite à des accusations de harcèlement sexuel

Microsoft perd l’une de ses pointures, et malheureusement, ce départ s’effectue dans un contexte assez sordide : Alex Kipman, le directeur de projet sur l‘HoloLens (casque de réalité augmentée) vient de quitter la société suite à des accusations de harcèlements sexuels rapportées par le site Insider. Kipman est pointé du doigt pour des comportements inappropriés envers le personnel féminin, comportements qui vont du commentaire déplacé et dévalorisant au contact physique non consenti.

Suite au départ d’Alex Kipman, Scott Guthrie, le patron du cloud et de l’IA chez Microsoft, a annoncé dans un mail interne que la division de l’HoloLens rejoindrait immédiatement la division Windows + Devices actuellement dirigée par Panos Panay. Les développeurs en charge de la partie logicielle de l’HoloLens rejoignent de leur côté la division Experiences + Devices dirigée par Jeff Teper. Guthrie précise que le départ de Kipman aurait été décidé après une discussion avec l’intéressé, et dans le cadre d’un accord mutuel. Microsoft n’a pas encore confirmé ou infirmé les allégations d’Insider concernant Kipman.