Microsoft Mesh : la réalité mixte pour des réunions en hologrammes

Microsoft présente Mesh, qui s’appuie sur la réalité mixte, à savoir la réalité virtuelle et la réalité augmentée. L’idée est de proposer de nouvelles expériences, comme des réunions avec des hologrammes.

Microsoft Mesh pour des réunions en hologrammes

La nouvelle plateforme doit permettre le développement d’applications sur mesure. Elles pourront avoir recours à des casques de réalité augmentée (comme le HoloLens 2 de Microsoft) ou de réalité virtuelle, mais aussi aux écrans habituels des smartphones et ordinateurs. Avec un casque de réalité augmentée, les utilisateurs pourront par exemple voir des objets et des images de personnes en 3D sous forme d’avatars ou même d’hologrammes dans leur salon. Ils pourront se parler comme lors d’un appel vidéo, et aussi voir les mouvements des autres participants, grâce aux capteurs dont sont équipés les appareils.

Il est bon de préciser que les hologrammes ne sont pas encore tout à fait au point. Microsoft propose d’abord aux utilisateurs d’apparaître sous la forme d’un avatar. Il faudra attendre avant d’avoir un hologramme comme dans la vidéo de présentation.

Microsoft donne des exemples d’usage pour Mesh. Le groupe cite une agence de voyages qui proposerait une expérience pour visiter les ruines de la Grèce antique. Un cabinet d’architectes pourrait concevoir un modèle virtuel pour que les collègues travaillent ensemble où qu’ils se trouvent.

Microsoft Mesh se repose sur les serveurs d’Azure pour fonctionner. La plateforme s’inscrit dans les efforts de Microsoft pour s’imposer sur le marché devenu très compétitif des outils de télétravail et de réalité mixte en général.

Une première version de Microsoft Mesh est disponible aujourd’hui pour le casque HoloLens 2. Le groupe compte intégrer son système dans ses différents services, dont Teams et Dynamics 365. Microsoft ajoute que sa technologie devrait être un élément marquant pour la réalité mixte au vu des possibilités.