La Chine utilise l’IA et la reconnaissance faciale… pour débusquer les espions américains

Ce n’est pas totalement surprenant vrai dire : si l’on en croit une enquête de The New-York Times, la Chine développerait un système d’intelligence artificielle (IA) et de reconnaissance faciale permettant d identifier… les espions américain ! Le développement d’une telle technologie ferait directement suite à une forte augmentation de l’espionnage industriel chinois, sans compter la législation mise en place par le Parti communiste chinois qui oblige toute personne d’origine chinoise à aider les services de renseignement. La Chine aurait ainsi accumulé des millions de données sur des civils et des fonctionnaires d’état, des données qui comprennent également des empreintes digitales ainsi que des informations financières et de santé. Cet énorme volume de datas servirait ensuite à entrainer des IA conçues pour traquer et reconnaitre des espions américains.

La Chine a commencé à renforcer ses technologies de surveillance de la population durant la pandémie de Covid-19, des technologies qui s’étendent désormais au secteur de l’espionnage « géopolitique ». Plus problématique sans doute pour les Etats-Unis, la CIA serait particulièrement à la traîne en matière d’IA, et aurait en plus perdu son réseau d’agents en Chine il y a environ dix ans de cela. D’une manière générale, les USA auraient mal anticipé l’évolution rapide des technologies de surveillance chinoises, ce qui explique sans doute que la nouvelle administration menée par Joe Biden ait pris la décision de multiplier les efforts financiers vers le secteur de l’IA.