Activision Blizzard : le président de Microsoft loue désormais le rôle de la CMA

Brad Smith, le président de Microsoft, n’avait pas eu de mots assez durs lorsque la CMA britannique avait retoqué le rachat d’Activision Blizzard King par la firme de Redmond. « L’Union européenne est un endroit plus attractif pour créer une entreprise » avait alors sèchement déclaré Brad Smith tandis que le CEO Satya Nadella menaçait d’arrêter certaines des activités de Microsoft sur le sol britannique. Un arrangement et une validation du rachat plus tard, les opinions semblent avoir évolué, ainsi que le reconnait Brad Smith dans une interview accordée à la BBC : « J’ai certainement beaucoup appris personnellement » déclare le président de Microsoft. « Je ne reculerais pas nécessairement sur toutes les préoccupations que j’ai soulevées lors de mon discours en avril, mais je pourrais choisir des mots légèrement différents pour faire valoir mon point de vue. »

Et qu’en est-il du fait que Microsoft ait dû finir par céder les droits du cloud gaming à Ubisoft pour adoucir la CMA ? « La CMA s’en est tenue à des normes strictes et je respecte cela. À mon avis, c’était dur et juste » concède Smith, décidément beau joueur. Gageons que le discours aurait été sans doute bien différent et moins affable si la CMA n’avait pas validé le rachat in fine.