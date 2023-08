Microsoft livrerait à Ubisoft le service cloud gaming sur les jeux Activision

Microsoft veut absolument clôturer le rachat d‘Activision Blizzard King avant la date butoir du 18 octobre. La CMA reste aujourd’hui le dernier « obstacle » au rachat, même si en théorie Microsoft pourrait boucler l’affaire sans tenir compte du régulateur britannique. Brad Smith, l’actuel président de Microsoft, vient de publier une longue note qui détaille la refonte d’une partie du deal conclu avec Activision Blizzard King, et l’annonce est vraiment spectaculaire puisque la firme de Redmond envisage rien moins que de livrer à Ubisoft les droits du service de cloud gaming rattaché aux jeux Activision Blizzard !

The Ubisoft+ lineup is expanding!

We're excited to announce a new agreement that will bring Activision Blizzard games to Ubisoft+ via streaming upon the completion of Microsoft’s acquisition of Activision Blizzard!

We’ll also be licensing the games to a range of cloud streaming… pic.twitter.com/sZTnEFJedC

— Ubisoft (@Ubisoft) August 22, 2023