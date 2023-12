OnePlus 12 : le modèle avec 24 Go de RAM ne serait pas prévu pour l’Europe

OnePlus a déjà annoncé son OnePlus 12, mais la sortie concerne uniquement la Chine pour le moment. Une disponibilité internationale est également prévue pour les prochaines semaines, mais il se pourrait que le modèle avec 24 Go de RAM ne soit pas disponible chez nous.

Pas de OnePlus 12 avec 24 Go de RAM dans le monde ?

En Chine, le OnePlus 12 est disponible avec 12, 16 ou 24 Go de RAM selon le modèle. Le fait d’avoir 12 Go par défaut est positif quand on sait que le OnePlus 11 avait le droit à 8 Go avec le modèle de base. D’ailleurs, certains modèles très haut de gamme ont toujours cette quantité de mémoire vive en 2023, dont les Galaxy S23 de Samsung.

Selon les informations du leaker Ishan Agarwal, le OnePlus 12 international aura bel et bien le droit aux variantes avec 12 ou 16 Go de RAM. Cela s’accompagnera par 256 et 512 Go d’espace de stockage. En revanche, le modèle avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage ne serait pas disponible dans le monde, seule la Chine y aurait le droit.

OnePlus s’apprête à lancer le OnePlus 12 dans le monde entier le 23 janvier prochain, comme ce fut confirmé précédemment. Le OnePlus 12R, qui sera un modèle moins cher et moins performant, est par ailleurs confirmé pour être vendu en Europe et en Amérique du Nord. Ce sera la première fois pour un modèle « R ».