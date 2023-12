OnePlus évoque le lancement prochain du OnePlus 12R en Europe

OnePlus va sans surprise proposer de nouveaux smartphones en 2024 et l’un d’entre eux sera le OnePlus 12R. La gamme R était jusqu’à présent réservée à l’Inde, mais le nouveau modèle sera bien disponible en Europe et en Amérique du Nord.

Lors d’une discussion (Fireside Chat), les principaux cadres de OnePlus, dont le patron Pete Lau, reviennent sur les événements de ces dix dernières années et annonce les prochaines nouveautés.

Le OnePlus 12 a déjà été lancé en Chine et cette vidéo a été publiée le jour même où OnePlus a annoncé la date de sortie mondiale du nouveau flagship de la marque. Mais le OnePlus 12, lorsqu’il arrivera dans le monde, ne sera pas seul. En effet, il y aura le OnePlus 12R. Le constructeur indique :

En plus de l’Inde, nous lancerons cette fois le OnePlus 12R en Amérique du Nord, en Europe et dans d’autres parties du monde. Quel que soit l’endroit où les gens résident, ils auront la possibilité de découvrir la gamme OnePlus R. Le OnePlus 12 et le OnePlus 12R seront donc bientôt disponibles dans le monde entier.