Le OnePlus 12 arrive le 23 janvier en France, aux côtés du OnePlus 12R

Après le lancement en Chine, le OnePlus 12 a le droit à une date de lancement en France et dans les autres pays : ce sera le 23 janvier 2024. La sortie va donc intervenir un peu plus d’un mois après le lancement chinois.

Rendez-vous le 23 janvier 2024

Le OnePlus 12 se veut un smartphone haut de gamme avec le processeur Snapdragon 8 Gen 3, 12/16/24 Go de RAM, 256 Go/512 Go/1 To de stockage, un écran AMLOLED de 6,82 pouces qui monte jusqu’à 4 500 nits, trois capteurs photos et le retour de la charge sans fil.

Il n’y a pas encore d’informations sur le prix en France. En Chine, il y a eu une hausse par rapport au OnePlus 11. Le OnePlus 12 avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM coûte 4 299 yuans (558 euros), là où le OnePlus 11 coûtait 3 999 yuans. En ce qui concerne le modèle plus cher, à savoir le OnePlus 12 avec 1 To de stockage et 24 Go de RAM, on atteint 5 799 yuans (752 euros).

Ce modèle ne sera en tout cas pas le seul. En effet, le site de OnePlus fait mention d’un OnePlus 12R, sans information à son sujet. Il y a déjà eu des modèles R dans le passé, mais ils étaient réservés à l’Inde. Cette année, la gamme R va donc débarquer dans les autres pays. Mais les caractéristiques de ce smartphone restent à confirmer.