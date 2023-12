Le OnePlus 12 est officiel : puissant, écran très lumineux et jusqu’à 24 Go de RAM

Comme prévu, OnePlus a annoncé aujourd’hui le OnePlus 12, son nouveau smartphone haut de gamme. La commercialisation concerne d’abord la Chine, elle interviendra plus tard dans les autres pays.

De la puissance pour le OnePlus 12

Le mot d’ordre pour le OnePlus 12 est la puissance. Le smartphone embarque le processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Cela s’accompagne par 12, 16 ou 24 Go de RAM selon la configuration. On monte d’un cran sachant que le maximum était 16 Go avec le smartphone précédent. Pour le stockage, on retrouve 256 Go, 512 Go ou 1 To.

En ce qui concerne la partie photo, le OnePlus 12 dispose d’un trio de capteurs à l’arrière. Le Sony Lytia de 50 mégapixels sert de capteur principal. Il s’accompagne par un capteur de 64 mégapixels avec un téléobjectif périscopique. Et les photos ultra grand-angles sont gérées par un capteur de 48 mégapixels. OnePlus affirme que cette nouvelle configuration permet un zoom optique x3, une « qualité optique » x6 et un zoom numérique jusqu’à x120, tout comme le OnePlus Open. Il y a également un capteur frontal de 32 mégapixels sans autofocus.

Un écran à 4 500 nits !

Qu’en est-il de l’écran ? OnePlus a choisi un écran AMLOLED (1440 x 3168 pixels) de 6,82 pouces qui a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité jusqu’à 4 500 nits. Autant dire qu’il peut être lumineux ! La dalle propose également le support du Dolby Vision et du HDR10+, et il est possible d’utiliser la fonction d’écran toujours allumé (Always On Display).

La batterie et les systèmes de charge ont également été mis à jour cette année, avec une plus grande batterie de 5 400 mAh qui se charge jusqu’à 100 W en mode filaire. Il y a aussi le retour de la recharge sans fil, qui peut atteindre 50 W sur le stand de OnePlus.

Parmi les autres éléments pouvant être cités, il y a la résistance à l’eau (IP65), un tiroir pour la carte SIM physique, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, un double haut-parleur et un capteur d’empreintes sous l’écran. Pour ce qui est de la partie logicielle, on retrouve Android 14.

Prix en hausse

Le OnePlus 12 est pour l’instant réservé à la Chine et les fuites suggèrent que le lancement en Europe se fera en janvier. Le prix est également en hausse par rapport au OnePlus 11. Par exemple, le OnePlus 12 avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM coûte 4 299 yuans (558 euros), là où le OnePlus 11 coûtait 3 999 yuans. En ce qui concerne le modèle plus cher, à savoir le OnePlus 12 avec 1 To de stockage et 24 Go de RAM, on atteint 5 799 yuans (752 euros).