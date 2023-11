OnePlus 12 : la date de présentation en décembre est dévoilée

Le OnePlus 12 est pour bientôt, avec le constructeur qui choisit le 4 décembre pour sa présentation. Cette date sera notable pour la société puisqu’elle correspondra à son 10e anniversaire.

En effet, OnePlus a vu le jour en décembre 2013, avec Pete Lau et Carl Pei comme cofondateurs. Le second a depuis créé Nothing, un constructeur de smartphones et d’écouteurs. Il est toutefois bon de noter que OnePlus a beau avoir vu le jour en décembre 2013, son tout premier produit, le OnePlus One, n’est sorti qu’en avril 2014.

En ce qui concerne le OnePlus 12, la marque promet sur son compte Weibo qu’il s’agira du « fleuron de la décennie ». Une photo jointe à l’annonce montre Pete Lau, pas si ironique que cela, debout devant le 12 d’une horloge, avec le 10 derrière lui. C’est un choix de teaser intéressant.

Il est bon de préciser que le lancement du OnePlus 12 le 4 décembre concernera uniquement la Chine. Il faudra attendre quelques semaines ou quelques mois supplémentaires pour le lancement global. En comparaison, le OnePlus 11 a été annoncé en janvier dernier en Chine et en février pour le monde. Pour son successeur, l’annonce pour le monde pourrait intervenir en janvier 2024, bien que cela reste à confirmer.

Les caractéristiques techniques du OnePlus 12

Si l’on en croit les différentes fuites, le OnePlus 12 aura le droit à la puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, jusqu’à 16 Go de RAM (LPDDR5X) et au moins 256 Go d’espace de stockage (UFS 4.0). On retrouverait par ailleurs Android 14, un capteur d’empreintes sous l’écran, le commutateur sur le côté pour rapidement activer/désactiver le mode silencieux, une batterie de 5 400 mAh et le retour de la charge sans fil. Enfin, il y aurait un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, avec un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels.