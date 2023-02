Le OnePlus 11 dévoile sa date de sortie et son prix en France

Le OnePlus 11 a aujourd’hui eu le droit à son lancement international, après une première présentation le mois dernier pour la Chine. C’est notamment l’occasion de découvrir le prix et la date de sortie pour le smartphone haut de gamme en France.

Avant toute chose, c’est l’occasion de rappeler quelques caractéristiques techniques du OnePlus 11. Le smartphone dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un affichage 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, le téléphone embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, qui offre jusqu’à 35% de gains de performance par rapport à la génération précédente. On retrouve par ailleurs, 256 ou 512 Go de stockage et 12 ou 16 Go de RAM selon le modèle. Pour ce qui est de la batterie, le constructeur propose un modèle de 5 000 mAh avec le support de la charge jusqu’à 100 W en utilisant le système filaire SuperVOOC d’Oppo. Il n’y a pas par contre pas de support pour la charge sans fil.

À l’arrière, le OnePlus 11 a le droit à trois capteurs photo qui se composent d’un capteur principal Sony IMX980 de 50 mégapixels, d’un capteur Sony IMX581 ultra-large de 48 mégapixels et d’un capteur portrait Sony IMX709 de 32 mégapixels qui permet des effets de profondeur. Le capteur frontal pour les selfies dispose de 16 mégapixels. Et OnePlus a maintenu son partenariat avec Hasselblad avec ce nouveau smartphone.

Prix et date de sortie

En France, deux modèles sont proposés en précommande. On retrouve le OnePlus 11 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour le prix de 849€. Il y a aussi le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 919€. À noter que pour toute précommande passée d’ici le 16 février, le premier modèle s’accompagne des nouveaux écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro 2 (179€), là où le second a le droit à une enceinte Bluetooth offerte de la marque Bang & Olufsen (299€). Dans les deux le cas, la livraison se fera le 22 février.