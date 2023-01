Le OnePlus 11 est officialisé avec ses caractéristiques premium

Comme prévu, OnePlus a annoncé aujourd’hui le OnePlus 11, son nouveau smartphone haut de gamme. La plupart des caractéristiques techniques ne sont pas une surprise puisqu’elles avaient déjà fuité auparavant.

Le OnePlus 11 dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un affichage 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter qu’il s’agit d’un écran légèrement incurvé sur les tranches, cela ne plaira pas forcement à tout le monde.

Sous le capot, le téléphone embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, qui offre jusqu’à 35% de gains de performance par rapport à la génération précédente. On retrouve par ailleurs, 256 ou 512 Go de stockage et 12 ou 16 Go de RAM selon le modèle. Pour ce qui est de la batterie, le constructeur propose un modèle de 5 000 mAh avec le support de la charge jusqu’à 100 W en utilisant le système filaire SuperVOOC d’Oppo. Cependant, il n’est pas fait mention de la recharge sans fil sur ce modèle, ce qui peut décevoir compte tenu de la technologie de charge sans fil rapide utilisée sur les modèles précédents.

À l’arrière, le OnePlus 11 a le droit à trois capteurs photo qui se composent d’un capteur principal Sony IMX980 de 50 mégapixels, d’un capteur Sony IMX581 ultra-large de 48 mégapixels et d’un capteur portrait Sony IMX709 de 32 mégapixels qui permet des effets de profondeur. Le capteur frontal pour les selfies dispose de 16 mégapixels. Et OnePlus a maintenu son partenariat avec Hasselblad avec ce nouveau smartphone.

Le OnePlus 11 a pour le moment été annoncé en Chine, il faudra attendre le 7 février pour l’arrivée en France. En Chine, le modèle avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM est disponible pour 3 999 yuans (547€). On passe à 4 899 yuans (671€) pour le modèle avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM.