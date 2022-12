OnePlus 11 : les caractéristiques techniques se dévoilent avant la présentation

C’est le 7 février 2023 que OnePlus présentera officiellement son nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus 11. Aujourd’hui, les caractéristiques techniques de l’appareil ont fuité grâce au régulateur chinois TENAA.

Le OnePlus 11 aura le droit à un écran AMOLED de 6,7 pouces avec 3 126 x 1 440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sans surprise, le processeur Snapdragon 8 Gen 2 sera de la partie, il s’agit du dernier modèle en date de Qualcomm. Il s’accompagnera par 12 ou 16 Go de RAM (LPDDR5X) selon les modèles et 256 ou 512 Go de stockage (UFS 4.0). Pour sa part, la capacité de la batterie est de 2 350 mAh, mais cela semble bien faible. Il pourrait s’agir d’une seule cellule. Avec deux cellules, on monterait à 4 700 mAh, voire un peu plus. Il est possible que OnePlus évoque 5 000 mAh lors de la présentation.

Côté photo, il faut s’attendre à un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 32 mégapixels avec un zoom optique x2. OnePlus sera toujours en collaboration avec Hasselblad pour ses capteurs. Pour ce qui est de l’avant, le capteur des selfies fera 16 mégapixels.

Autre élément notable : le retour du curseur d’alerte sur la tranche. Celui-ci permet de rapidement activer le mode sonnerie, silencieux et autre.

Rendez-vous le 7 février 2023 pour découvrir le OnePlus 11. Il y aura également les écouteurs Buds Pro 2.