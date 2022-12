OnePlus 11 : un rendu officiel fuite et dévoile le design

Un rendu, annoncé comme étant officiel, du OnePlus 11 a fait son apparition et dévoile le design général du smartphone. La fuite, venant du leaker OnLeaks, montre l’arrière avec deux coloris.

Le rendu montre un raffinement du design utilisé avec les OnePlus 10, avec le retour du curseur d’alerte, de la barre enveloppante autour du bloc photo et du logo Hasselblad plus proéminent gravé dans un système de caméra circulaire hybride.

Un élément intéressant est le retour des coloris noir volcanique et vert forêt, qui ont été proposés avec le OnePlus 10 Pro au début de 2022. À voir si la marque proposera d’autres choix avec son OnePlus 11.

Outre le rendu, il y a les caractéristiques techniques du OnePlus 11. Le smartphone est annoncé pour avoir un écran AMOLED de 6,7 pouces (QHD+), avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le téléphone ronronnera avec le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, jusqu’à 16 Go de RAM et une batterie de 5 000 mAh (avec charge rapide de 100 W). Il serait aussi question du stockage UFS 4.0, ce qui doit assurer une lecture et une écriture plus rapides des fichiers.

Côté photo, on retrouverait un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grande-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 32 mégapixels. À l’avant, le capteur photo ferait 16 mégapixels.

Le OnePlus 11 serait disponible dans le courant du premier trimestre de 2023.