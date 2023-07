OnePlus 12 : les caractéristiques fuitent avec une plus grosse batterie et le retour de la charge sans fil

Il faudra attendre décembre pour découvrir le OnePlus 12. En attendant, les caractéristiques techniques du prochain smartphone haut de gamme ont fuité, ce qui permet de voir les différentes améliorations. La fuite vient du leaker OnLeaks.

Sans surprise, le OnePlus 12 aura le droit à la puce Snapdragon 8 Gen 3. Qualcomm devrait officialiser cette puce en octobre prochain. D’autre part, on retrouverait un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il faut également s’attendre à avoir jusqu’à 16 Go de RAM (LPDDR5X) et au moins 256 Go d’espace de stockage (UFS 4.0). Aussi, le smartphone tournerait sous Android 14 et aurait un capteur d’empreintes sous l’écran, tout comme le commutateur sur le côté pour rapidement activer/désactiver le mode silencieux.

Le OnePlus 12 proposerait par ailleurs une batterie de 5 400 mAh. En comparaison, le OnePlus 11 dispose d’un modèle de 5 000 mAh. Il faut donc s’attendre à un gain d’autonomie, ce qui est toujours un point positif. Aussi, la charge filaire serait de 100 W, ce qui ne bougerait pas par rapport au modèle actuel. Et bonne nouvelle : la charge sans fil (50 W) serait de retour. Elle est absente sur le modèle existant.

Enfin, en ce qui concerne la photo, le OnePlus 12 inclurait un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, avec un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels. Il faudrait toutefois s’attendre à un zoom optique x3 au mieux. C’est beaucoup moins que les capteurs périscopiques utilisés dans le Pixel 7 Pro de Google, qui a un zoom x5, ainsi que dans le Galaxy S23 Ultra de Samsung, qui a un téléobjectif x10 (en plus d’un capteur x3 qui n’est pas périscopique). Les précédents téléphones OnePlus offraient un zoom optique x3,3 grâce à un objectif traditionnel. Le OnePlus 11 n’a qu’un zoom x2.