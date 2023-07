OnePlus Open : la date de présentation se précise pour le premier smartphone pliable de la marque

OnePlus a déjà dit que son premier smartphone pliable, qui devrait avoir pour nom OnePlus Open, arrivera dans le courant du troisième trimestre de 2023, sans plus de précision. Aujourd’hui, une date fait son apparition : le 29 août.

Quelques rumeurs avaient déjà suggéré que le OnePlus Open arriverait en août, sans plus de précision. Et si l’on en croit les informations de SmartPrix et du leaker Max Jambor, ce sera le 29 août. La présentation se déroulerait à l’occasion d’une conférence à New York. La marque connaît déjà la ville, puisque le OnePlus 10T avait été présenté là-bas en 2022.

Le OnePlus Open devrait être un smartphone pliable haut de gamme avec un écran intérieur de près de 8 pouces, la puce Snapdragon 8 Gen 2 sous le capot et de bons capteurs photo. Il s’annonce comme le téléphone pliable à battre, afin de rivaliser avec notamment Samsung (Galaxy Z Fold) et Google (Pixel Fold).

Toujours au sujet de OnePlus, Max Jambor affirme que le OnePlus 12 débarquera dans le courant du mois de décembre. Il n’y a toutefois pas un jour précis communiqué. Cela correspondrait au lancement en Chine. La disponibilité à l’international pourrait donc attendre le début de 2024. En comparaison, le OnePlus 11 a été annoncé en janvier et a été commercialisé à l’international en février.