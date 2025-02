OnePlus ne lancera pas son smartphone pliable Open 2 en 2025

Le OnePlus Open 2 ne verra pas le jour cette année, annonce le constructeur, préférant laisser la priorité au Find N5, le smartphone pliable d’Oppo. OnePlus et Oppo font partie du même groupe qui a pour nom BBK Electronics.

Sur ses forums, OnePlus dit ne pas prévoir un nouveau smartphone pliable pour 2025. Jusqu’à présent, il fallait s’attendre à ce que la marque lance un modèle nommé OnePlus Open 2 avec un matériel plus que similaire à celui de l’Oppo Find N5.

Voici ce qu’indique OnePlus :

Chez OnePlus, notre force et notre passion consistent à établir de nouvelles références et à remettre en question le statu quo dans toutes les catégories de produits. Dans cette optique, nous avons soigneusement étudié le calendrier et les prochaines étapes en matière d’appareils pliables, et nous avons pris la décision de ne pas sortir d’appareil pliable cette année.

Bien que cela puisse surprendre, nous pensons qu’il s’agit de la bonne approche pour nous à l’heure actuelle. Alors qu’Oppo prend la tête du segment des appareils pliables avec le Find N5, nous nous engageons à développer des produits qui redéfiniront de multiples catégories et vous offriront des expériences aussi innovantes et excitantes que jamais, tout en nous alignant étroitement sur notre mantra Never Settle.