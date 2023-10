OnePlus annonce le OnePlus Open, son premier smartphone pliable

OnePlus a officialisé aujourd’hui son tout premier smartphone pliable, le OnePlus Open. Il vient concurrencer les modèles de Samsung et d’autres marques.

Les caractéristiques techniques du OnePlus Open

Le OnePlus Open est un smartphone pliable haut de gamme qui se situe dans la même catégorie que le Samsung Galaxy Fold 5 et le Google Pixel Fold. Il est possible de le déplier pour avoir l’équivalent d’une petite tablette entre les mains. L’écran déplié fait 7,82 pouces, il s’agit d’une dalle AMOLED (LTPO) capable d’avoir une fréquence d’affichage variable entre 1 et 120 Hz. La définition est de 2 440 × 2 268 pixels. Pour l’écran extérieur, on retrouve une dalle AMOLED (LTPO) de 6,31 pouces avec une fréquence d’affichage variable entre 10 et 120 Hz, et une définition de 2 440× 2 268 pixels. Les deux dalles grimpent jusqu’à 2 800 nits.

Sous le capot, le smartphone pliable a le droit à la puce Snapdragon 8 Gen 2, 16 Go de RAM (LPDDR5X) et 512 Go de stockage (UFS 4.0). Cela s’accompagne par une batterie de 4 805 mAh qui supporte la charge rapide SUPERVOOC. OnePlus dit qu’il faut 42 minutes pour passer de 1% à 100% grâce à une charge filaire de 67 W. Pour ceux qui n’ont pas beaucoup de temps devant eux, 10 minutes de charge permettent d’avoir 37%.

Vient ensuite la partie photo. Le OnePlus Open a le droit à un capteur photo principal à l’arrière de 48 mégapixels (f/1.7). Il s’agit d’un capteur Sony LYT-T808. Il s’accompagne par un capteur ultra-grand-angle (Sony IMX581) de 48 mégapixels (f/2.2) et d’un téléobjectif de (OmniVision OV64B) de 64 mégapixels (f/2.6) avec un zoom optique x3.

À l’avant, le capteur principal fait 20 mégapixels (f/2.2). Un autre capteur selfie fait 32 mégapixels (f/2.4).

Pour le reste des caractéristiques techniques, on retrouve le support du Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, la 5G, le NFC, un port USB-C 3.1, un capteur d’empreintes sur la tranche et le support de deux cartes SIM physiques. Le système d’exploitation est Android 13 avec la surcouche OxygenOS 13.2.

Enfin, les dimensions du OnePlus Open plié sont 153,4 x 73,3 x 11,7 mm. Une fois déplié, il fait 153,4 x 143,1 x 5,8 mm.

Prix et date de sortie

Le OnePlus Open est disponible maintenant en précommande sur le site de OnePlus. Le prix est de 1 849 euros. La commercialisation aura lieu le 26 octobre. À noter que le constructeur fournit un chargeur. Aussi, la France a seulement le droit au modèle vert, alors qu’il existe aussi un coloris noir dans d’autres pays.