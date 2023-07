Samsung dévoile les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5, ses nouveaux smartphones pliables

Samsung vient de dévoiler les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5, ses nouvelles gammes de smartphones pliables. Comme prévu par les nombreuses fuites, le Galaxy Z Flip 5 à clapet bénéficie d’un écran externe de 3,4 pouces ( (720 x 748 pixels), nettement plus grand donc que les 1,9 pouces du précédent modèle. Il sera désormais possible non seulement de recevoir des notifs via cet écran, mais aussi d’y répondre sans devoir ouvrir l’appareil. La batterie est de capacité 3 700 mAh et le bloc photo dispose de deux capteurs 12 mégapixels.

Le Galaxy Z Fold 5 est plus fin et léger que son prédécesseur (13,4 mm plié et 253 g), et ce malgré un écran pliable interne qui reste aux dimensions 7,6 pouces. Samsung annonce un meilleur contraste et une luminosité accrue (1 750 nits). La batterie est de capacité 4 400 mAh et le bloc photo dispose de trois capteurs dont un capteur principal à 50 mégapixels.

Les deux appareils bénéficient d’une charnière largement améliorée et sans espace visible (plus résistante donc après de nombreuses ouvertures/fermetures) et aussi du processeur Snapdragon 8 Gen 2. La RAM est de 8 Go sur le Z Flip 5, contre 12 Go pour le Z Fold 5. Les précommandes seront ouvertes le 11 août prochain. Le Z Flip5 avec 256 Go de capacité de stockage démarre à 1 199 euros tandis que le Z Fold 5 démarre à 1 899 euros, toujours avec 256 Go de stockage. A noter que pour toutes les les précommandes qui seront effectuées avant le 10 août, les clients bénéficieront d’une capacité de stockage doublée (512 Go si l’on choisit le modèle 256 Go, voire 1 To si l’on choisit le modèle 512 Go). Mieux encore, la Galaxy Watch6 sera offerte si l’on passe commande avant le 30 juillet.