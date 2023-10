OnePlus Open, le premier smartphone pliable de OnePlus, sera officialisé la semaine prochaine

Le OnePlus Open sera le premier smartphone pliable de OnePlus. La marque a aujourd’hui dévoilé une première image et en profite pour annonce que la date de présentation sera le 19 octobre à 16 heures (heure française). L’officialisation se fera en Inde à Bombay.

Le design du OnePlus Open sur l’image correspond aux fuites précédentes qui suggéraient que OnePlus retardait la sortie de son smartphone pliable en raison d’une refonte de l’appareil. Il va être difficile de savoir si l’information était bonne. En attendant, les rumeurs suggèrent qu’il s’agira d’un appareil haut de gamme, avec une puce Snapdragon 8 Gen 2, 256 Go d’espace de stockage et 16 Go de RAM, ainsi qu’un système d’appareil photo de marque Hasselblad.

Il est clair que OnePlus s’oriente vers des téléphones pliables de plus grande taille, de type livre. De récentes interviews indiquent que l’entreprise se détourne des téléphones à clapet, bien qu’Oppo ait connu un grand succès dans cette catégorie de marché avec le Find N2 Flip.

Un élément important à prendre en compte va être le prix. Quel sera le tarif du OnePlus Open ? Les smartphones pliables qui existent coûtent plutôt cher, surtout si on les compare aux smartphones traditionnels. Si l’on en croit une fuite, ce sera autour de 1 700 dollars aux États-Unis pour le OnePlus Open. À voir donc la tarification en Europe.