OnePlus V Fold : les caractéristiques du smartphone pliable se dévoilent

Le OnePlus V Fold, qui sera le premier smartphone pliable du constructeur, se dévoile un peu plus aujourd’hui avec la fuite des caractéristiques techniques. Sans surprise, on sera sur un modèle haut de gamme.

La fuite, venant du leaker OnLeaks, nous apprend que le OnePlus V Fold aura le droit à un écran de 7,8 pouces qui sera 2K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est plus grand que la concurrence avec le Galaxy Z Fold de Samsung et le Pixel Fold de Google. Pour ce qui est de l’écran à l’extérieur, ce sera une dalle de 6,3 pouces, là encore avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sous le capot, le smartphone pliable aura le droit au processeur Snapdragon 8 Gen 2. On retrouverait également 16 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. Côté batterie, OnePlus proposerait un modèle avec une capacité de 4 800 mAh. La charge serait de 67 W avec un câble USB-C. C’est techniquement moins rapide que le OnePlus 11, mais c’est en revanche plus efficace que ce que proposent Samsung et Google avec leurs modèles. Et sans surprise, il y a aura Android 13 avec la surcouche OxygenOS.

Un autre élément concerne la photo. OnePlus proposerait un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels. Pour les selfies, on retrouverait un capteur de 32 mégapixels sur l’écran extérieur et un capteur de 20 mégapixels sur l’écran intérieur.

Le OnePlus V Fold verra le jour dans le courant du troisième trimestre, comme l’a déjà confirmé la marque. Les rumeurs suggèrent que ce sera en août.