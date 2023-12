Nvidia livre à la Chine une RTX 4090 moins puissante pour répondre aux exigences américaines

C’était une demande de l’administration américaine, et Nvidia s’y est pliée sans barguigner: le fabricant de cartes graphiques a pris la décision de livrer à la Chine une carte graphique RTX 4090 moins puissante que le modèle vendu à l’international, ceci afin de se conformer aux contrôles américains à l’exportation. La nouvelle carte s’intitule RTX 4090D, et cette dernière dispose de moins de coeurs CUDA que la RTX 4090, soit 14 592 contre 16 384. La baisse de performances serait cependant minime par rapport à la RTX 4090, de l’ordre de 5% « dans les jeux et la création » selon Nvidia, mais peut-être plus dans d’autres types d’applications jugées plus stratégiques par les Etats-Unis.

La RTX 4090D a été lancée suite aux restrictions à l’exportation décidées par les Etats-Unis. A cause de ces nouvelles contraintes, Nvidia n’a pas pu vendre à la Chine les GPU H800 et A800 AI pourtant spécialement conçus pour ce marché (et là encore moins puissants que leurs homologues vendus à l’international). La RTX 4090 tombait elle aussi dans la liste des produits interdits à l’exportation vers la Chine. « La GeForce RTX 4090 D a été conçue pour se conformer pleinement aux contrôles à l’exportation du gouvernement américain », a déclaré à Reuters un porte-parole de Nvidia. La carte graphique RTX 4090 sera disponible en Chine à partir de janvier au prix de 12 999 ¥ (environ 1 836 dollars).